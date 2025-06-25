На протяжении последних шести месяцев украинская армия не задействует на передовой профессиональных снайперов. Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Гусар, его слова привело РИА Новости.

Гусар воюет снайпером в дивизии, которая входит в группировку «Днепр». Он заявил, что в 2022-2023 годах ему и его сослуживцам часто приходилось сталкиваться с профессиональными снайперами с украинской стороны. Это были бойцы с высоким уровнем подготовки, которые способны поразить цель на большой дистанции. Теперь же такие военные исчезли.

«Дальнобойных снайперов за последние полгода я уже не встречал, по крайней мере на этом направлении», — указал военный журналистам.

Он добавил, что теперь перед ним и другими снайперами ставятся две задачи: прикрывать штурмовые группы и бороться по ночам с дронами противника.

Ранее сообщалось, что в ДНР появились два новых подразделения, состоящих из бывших военнослужащих ВСУ, перешедших на сторону России. Новые части были созданы относительно недавно и объединяют экс-украинских солдат, которые решили изменить свой путь и бороться за справедливость.