Источник в силовом ведомстве рассказал агентству, что военнослужащие России вели наступательные действия в Курской области вблизи населенного пункта Леонидово. Во время успешных атак им удалось ликвидировать бригаду ВСУ.

«В районе населенного пункта Леонидово Курской области российскими военными в ходе наступательных действий было уничтожено пехотное подразделение ВСУ, принадлежавшее 47-й механизированной бригаде», — рассказал представитель силовой структуры.

Собеседник уточнил, что трое украинских военнослужащих сдались в плен Армии России. Еще четырех уничтожили во время перестрелки. В распоряжение агентства передали видео, подтверждающее информацию о ликвидации пехотного подразделения ВСУ.

Вторжение в Курскую область произошло утром 6 августа. Российским военнослужащим со временем удалось остановить продвижение противника. Теперь они выполняют другую задачу — проводят наступательные действия с целью возвращения контроля над всеми населенными пунктами российского региона. Президент РФ Владимир Путин во время объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии заявил, что Курская область будет непременно освобождена.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под свой огневой контроль дорогу между Гуляйполем и Великой Новоселкой.