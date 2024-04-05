Украинская армия нанесла удар по селу в Белгородской области

Очередная террористическая атака была совершена ВСУ. Они ударили по селу Вязовое, которое расположено в Белгородской области. Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале.

Представители МЧС указали, что прямо сейчас по селу ведется огонь, поэтому всем его жителям стоит отправиться в укрытия.

«Ведётся обстрел Краснояружский район, село Вязовое. Спуститесь в подвал (укрытие)», - написали они в микроблоге.

До этого МЧС предупредило об ударе по селу Репяховка, которое находится все в том же Краснояружском районе.

Временами ВСУ наносят удары не только по деревням и поселкам в регионе, но и по самому областному центру. Так всего несколько дней назад в Белгороде получили ранения сразу 9 человек. Пострадало несколько жилых многоэтажек.