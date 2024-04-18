Украинская армия снова провела атаку тренажерного центра Запорожской АЭС

Российские бойцы сбили над тренажерным центром ЗАЭС очередной украинский беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал, который освещает все события на станции.

Очередная атака со стороны украинской армии была проведена на Запорожскую атомную электростанцию. В этот раз ВСУ пытались ударить по тренажерному центру. Это не первая подобная атака.

«Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса «Г» УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», - указано в микроблоге.

Представители ЗАЭС утверждают, что при попытке нанесения воздушного удара никто не пострадал, разрушений также не отмечено. До этого подобный удар был нанесен 9 апреля. Тогда на крыше тренажерного центра взорвался украинский БПЛА, инцидент тоже обошелся без жертв.

Ранее российский представитель в ООН Василий Небензя пообещал, что российские бойцы и дальше будут защищать атомную электростанцию от ударов украинских террористов. Киев, по его мнению, старается поставить весь мир на грань ядерной катастрофы.