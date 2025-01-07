Украинская армия выпустила за сутки 95 боеприпасов по Белгородской области

На протяжении прошедших суток украинские военные выпустили по Белгородской области 95 боеприпасов различного типа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Ударам подверглись шесть районов. В налетах приняли участие порядка 30 беспилотных летательных аппаратов.

«На участке автодороги Красный Октябрь — Чайки в результате атаки дрона получил ранения один мирный житель», — указал Гладков.

Атаки производились на Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский районы. В ряде сел и поселков пострадали жилые дома и хозяйственные постройки. Часть выпущенных боеприпасов была сбита дежурными средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что попадание беспилотника разрушило дом в поселке Разумное. Женщина и малолетний ребенок, проживавшие в этом здании, получили ранения. После этого начался пожар, который был оперативно потушен.