Украинская армия выпустила за сутки 95 боеприпасов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 95 боеприпасов по шести районам Белгородской области
На протяжении прошедших суток украинские военные выпустили по Белгородской области 95 боеприпасов различного типа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Ударам подверглись шесть районов. В налетах приняли участие порядка 30 беспилотных летательных аппаратов.
«На участке автодороги Красный Октябрь — Чайки в результате атаки дрона получил ранения один мирный житель», — указал Гладков.
Атаки производились на Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский районы. В ряде сел и поселков пострадали жилые дома и хозяйственные постройки. Часть выпущенных боеприпасов была сбита дежурными средствами ПВО.
Ранее сообщалось, что попадание беспилотника разрушило дом в поселке Разумное. Женщина и малолетний ребенок, проживавшие в этом здании, получили ранения. После этого начался пожар, который был оперативно потушен.