Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Белгородской области, использовав американский бронетранспортер. Пехотинцы стремились захватить окраину российского населенного пункта, но подверглись атаке с использованием FPV-дрона и в панике оставили своего раненого товарища, сообщил SHOT.

Эти события были задокументированы российским беспилотником. Украинские бойцы стремительно двигались от села Глубокое к государственной границе, намереваясь занять окраины российской Журавлевки.

Российские военные дождались, когда украинские силы приблизятся и быстро нанесли удар, поразив их бронетранспортер M113 с воздуха. После этого украинские пехотинцы решили отступить, но на пути к своему селу потеряли одного из раненых, оставив его в грязи на произвол судьбы.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе БПЛА и ракетами.