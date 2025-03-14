Украинская полиция по камерам установила внешность убийцы неонациста Ганула в Одессе

В распоряжении украинских полицейских появились кадры камер наблюдения, на которых видна личность стрелка, убившего в Одессе нациста Демьяна Ганула. Их распространили СМИ Украины, в том числе «Телеграф».

На видео убийства, которое попало в руки полицейских, видно, как к уже лежащему на земле Ганулу подходит мужчина и совершает контрольный выстрел в голову. Затем он спокойно уходит с места преступления. Полиция Украины уже заявила, что у нее есть подозреваемый в убийстве. Глава украинского МВД Клименко сообщил, что берет это дело под свой личный контроль.

В свою очередь РИА Новости заявило, что убитый нацист Демьян Ганул был объявлен в розыск в России еще в 2023 году. В марте 2024 года его объявили в международный розыск, а всего через месяц российский суд заочно арестовал его за уничтожение воинских захоронений и памятников, а также нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ вынес решение о признании Украины виновной в том, что она не приняла достаточных мер для предотвращения насилия в Одессе в 2014 году. По его мнению, украинские власти не приняли всевозможных мер для обеспечения безопасности граждан и спасения человеческих жизней в ходе трагических событий, произошедших в Доме профсоюзов, когда радикалы подожгли здание и оставшихся в нем людей.