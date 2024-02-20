Генеральная прокуратура Украины сообщила, что на «майдане» в 2014 году не было никаких российских снайперов. Огонь велся исключительно украинскими правоохранителями. Об этом заявил Алексей Донской, руководитель департамента по делам «майдана», его слова привело издание «Страна».

Донской признал, что расследование событий на «майдане» не сумело найти никаких следов присутствия на нем правоохранителей либо сотрудников спецслужб из России. Это несмотря на все слухи, которые распространялись ранее.

«Если кто-то хотел бы услышать, что на "майдане" были российские снайперы, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах», - указал он.

По утверждению Донского, всю стрельбу на площади вели исключительно украинские силовики. Журналисты отметили, что расследование событий на «майдане» было завершено еще три года назад, и следствие привело целый список ответственных за стрельбу, в котором россиян не числится. В нем также не присутствует никто из группы Зиновия Парасюка, которая вела огонь из здания филармонии 20 февраля 2014 года, о чем есть личные свидетельства бойцов этой группы.

Ранее волнения в Сербии, которые произошли на фоне выборов, также сравнили с «майданом». Французский политик назвал события в Белграде попыткой Евромайдана и неудачным переворотом атлантистов.