Украинские беспилотники атаковали сразу несколько городов Кубани

В ночь на 2 сентября несколько населенных пунктов Краснодарского края подверглись атаке украинских беспилотников. Как сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал Shot , в ряде городов и сел жители слышали взрывы и наблюдали яркие вспышки в небе.

По свидетельствам очевидцев, около 23:20 по московскому времени в районе Анапы прогремело не менее пяти сильных хлопков, сопровождавшихся вспышками над морем. Предварительные данные указывают, что разрушений и жертв нет.

Жители Новороссийска и села Криница (Геленджик) также сообщили о пролете дронов и характерных громких звуках. Информация о возможных последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Белую Калитву в Ростовской области. ПВО работала около 22:00, сбив несколько целей. Обломок одного из дронов упал у жилого дома. Взрывной волной повредило припаркованные автомобили и выбило стекла в здании. По предварительной информации, обошлось без жертв.