Украинские беспилотники перехватили над тремя регионами РФ

Днем среды, 22 октября, над российской территорией были перехвачены шесть БПЛА неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, ПВО продолжила давать отпор противнику.

«В период с 13:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Четыре БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области. Над Курской и Тульской областями нейтрализовали по одному дрону.

Ранее Минобороны сообщило о 55 сбитых беспилотниках ВСУ в ночь на 21 октября. Больше всего БПЛА, 34 единицы, было перехвачено над Ростовской областью.