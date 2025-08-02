Украинские беспилотники совершили атаку на предприятие в Самарской области

Украинская армия совершила очередную атаку на Самарскую область. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Федорищев.

ВСУ нанесли удар по Самарской области утром субботы 2 августа. В частности, удару подверглось промышленное предприятие в Новокуйбышевске. По словам губернатора, на месте ЧП уже работают представители оперативных служб.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — предупредил он.

Федорищев добавил, что ограничения коснулись аэропорта «Курумоч». В нем пришлось на время прекратить прием и отправку воздушных судов.

Ранее сообщалось, что российская ПВО в ночь на 2 августа отражала атаки на Рязанскую область. На территорию одного из предприятий региона упали обломки сбитого беспилотника. Обошлось без жертв и без пострадавших. Повреждений жилых домов также не зафиксировано, со всем остальным уже разбираются сотрудники экстренных служб.