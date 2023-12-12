В результате обстрела Ленинского района Донецка украинские войска два раза использовали новейший тип ракет JROF HEF, произведенных в Словакии, как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как пишет РИА Новости, на основе данных, полученных от военных, эти ракеты обладают массой поражающих элементов и подверглись модернизации с целью увеличения дальности полета. Словакия, страна-производитель, оказалась в фокусе внимания в связи с использованием ее продукции в боевых действиях в зоне конфликта на востоке Украины.

Напомним, что украинские власти постоянно используют западную технику и снаряды при атаках на территории ДНР и ЛНР.