В районе села Гуево Курской области была зафиксирована попытка прорыва границы со стороны 60 украинских военнослужащих, не имевших при себе военной техники.

Как сообщил телеграм-канал Mash, сложность рельефа местности, характеризующейся возвышенностью близ Горнальского монастыря и рекой Псел, не позволила противнику задействовать технику. Противодействие наступающим украинским формированиям оказали военнослужащие 810-й бригады морской пехоты.

После произошедшей перестрелки штурмовая группа противника была вынуждена отступить и рассеяться к югу от Гуево. В настоящее время операторы беспилотных летательных аппаратов проводят операцию по выявлению и нейтрализации отдельных бойцов. Согласно различным источникам, за период боевых действий в приграничной зоне Курской области украинские войска потеряли до 400 человек личного состава.

Предполагается, что активизация атак со стороны Киева может быть связана со стремлением усилить свои позиции на предстоящих переговорах, демонстрируя формальный контроль над частью территории Курской области.

Ранее сообщалось, что с Украины вернули 1061 жителя приграничья Курской области.