Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сальске, прогремели не менее пяти взрывов

Беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Украине, осуществляют попытки нанести удар по нефтебазе, расположенной в Сальском районе Ростовской области. По информации, полученной от местных жителей, было зафиксировано не менее пяти взрывов.

Как передает SHOT со ссылкой на очевидцев, примерно час назад в районе местной нефтебазы были слышны взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны успешно уничтожает беспилотные летательные аппараты противника. Всего было зафиксировано от трёх до пяти мощных взрывов. В небе наблюдались яркие вспышки.

На данный момент нет официальных сведений о том, есть ли пострадавшие и какие разрушения были причинены.

Также сообщается, что после атаки в центре Сальска в домах повыбивало стекла взрывной волной.

Ранее поступила информация о том, что в Ростове-на-Дону Вооружённые силы Украины нанесли удар по жилому комплексу «Свобода». В результате атаки пострадали два человека. На месте происшествия работают оперативные службы.