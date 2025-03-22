Слюсарь сообщил о состоянии пострадавших из-за взрыва в ростовской многоэтажке

Состояние людей, которые пострадали при взрыве в жилом доме в Ростове-на-Дону, вызванном атакой беспилотника, оценивается как средней степени тяжести. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях временно исполняющим обязанности губернатора региона Юрием Слюсарем.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате атаки беспилотника, принадлежащего Вооружённым силам Украины. Также сообщается, что медицинская помощь потребовалась ещё одной жительнице дома, которая испытала стресс в результате инцидента.

«Двое пострадавших… сейчас доставляются в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести», — написал Слюсарь.

В связи с инцидентом, по распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора, на место событий прибыл мэр города Александр Скрябин.

Ранее сообщалось о попадании украинского дрона по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону. В настоящее время над Ростовом ПВО поражает цели, предварительно, сбит украинский БПЛА.