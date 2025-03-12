В Тобольске три человека получили ранения из-за взрыва газа в частном доме
При взрыве в жилом доме в Тобольске пострадали три человека, в том числе ребенок
Фото: [Медиасток.рф]
Взрыв газа произошел в частном доме в Тобольске, в итоге трех человек пришлось госпитализировать. Среди пострадавших один несовершеннолетний. Об этом сообщил ТАСС.
В Тобольске на улице Октябрьской произошел взрыв газа в частном доме. Сам дом оказался полностью разрушенным, после ЧП начался пожар, который охватил постройку.
«Бригадами скорой помощи трое пострадавших были доставлены в Областную больницу № 3», — указал журналистам глава города Петр Вагин.
Среди получивших ранения оказался один ребенок. Взрыв также нанес повреждения многоэтажным домам, которые находятся рядом. У них пострадало остекление. К тушению пожара пришлось привлечь 19 человек, их усилия были подкреплены семью единицами техники. Возгорание было оперативно ликвидировано.
Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Белореченске. Были повреждены межэтажные перекрытия, а также пострадали восемь квартир, расположенных на четвертом и пятом этажах. От инцидента пострадали пять человек.