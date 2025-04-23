Украинские БПЛА сбили в небе над Татарстаном

В небе над Елабугой, расположенной в Татарстане, зафиксировано уничтожение нескольких беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщили местные жители.

Как пишет SHOT, для атаки использовались БПЛА моделей UJ-22 Airbone и Аэропракт А-22, также известного как «летучая лисица». Указанный самолет был переоборудован в беспилотник и оснащен взрывчаткой.

Минимальная масса взрывного устройства оценивается в 80 кг. Дальность полета первого типа БПЛА составляет около 1100 км, второго — до 800 км.

Информации о разрушениях на земле или пострадавших не поступало. В настоящее время аэропорт Нижнекамска временно закрыт, введен план «Ковер».

Как пишет Mash, системы противовоздушной обороны сбили не менее четырех беспилотников, принадлежащих ВСУ, вблизи особой экономической зоны «Алабуга» в районе Елабуги. По словам очевидцев, дроны осуществляли полет на малой высоте.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 23 апреля сбили 11 украинских БПЛА над российскими регионами.