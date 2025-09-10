Двое воспитателей спецшколы получили ранения из-за атаки ВСУ на Ростовскую область

В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на Ростовскую область два воспитателя специальной школы-интерната получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Телеграм-канале.

В результате падения беспилотного летательного аппарата в здании интерната были повреждены оконные конструкции и дверь запасного выхода. Двое сотрудников получили легкие травмы и были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи. Все проживающие, как дети, так и взрослые, были эвакуированы из здания.

В здании было 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната. Все они были эвакуированы и размещены в пункте временного размещения, который находится в селе Ряженое.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО отразили атаку 31 БПЛА над регионами.