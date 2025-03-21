Украинские диверсанты начали маскироваться под российских военнослужащих

В Сети распространяется фотография, на которой запечатлены украинские солдаты из 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ, искусно загримированные под военнослужащих российской армии.

Изображение разместили в телеграм-канале «Архангелы спецназа». На снимке украинские диверсанты предстают в камуфляже, имитирующем форму спецназа ВС РФ, непосредственно перед выполнением боевой задачи.

Сообщается, что украинские диверсионные группы используют захваченное российское вооружение. Авторы публикации отмечают, что бойцы ССО экипированы снаряжением от российских производителей «АрсАрма» и «Техинком», а также вооружены автоматами АК-74, АК-105 и АК-12 с соответствующей модернизацией и российской символикой.

По мнению авторов, уровень подготовки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) значительно повысился.

Они также подчеркивают, что высокая степень маскировки, применяемая ВСУ, свидетельствует о важности работы контрразведки как на линии фронта, так и в глубоком тылу, где также могут действовать подобные группы.

Ранее сообщалось, что украинские военные стали переодеваться в российскую форму, чтобы сбежать из Курской области.