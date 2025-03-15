В Волгограде вспыхнул пожар по итогам атаки украинских беспилотников

Украинская армия нанесла массированный удар по Волгограду и Волгоградской области. Очевидцы говорят о ряде взрывов и вспыхнувшем пожаре. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Атака ВСУ была произведена на сам Волгоград, а также на ряд населенных пунктов в области. По имеющимся данным, после налета начали работать средства ПВО, которые базируются в Красноармейском и Кировском районах Волгограда.

«Местные жители рассказали, что всего было слышно от 5 до 8 взрывов. Видны яркие вспышки в небе», — указал микроблог.

В северной части города вспыхнул пожар. По свидетельству очевидцев, несколько беспилотников были перехвачены в районе села Мариновка, поселка Котлубань, а также рабочего поселка Иловля. Пока нет никакой официальной информации о пострадавших, либо о разрушениях.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь в Воронежской области было сбито не менее пяти дронов. Об этом сообщил губернатор Гусев. По его словам, во время инцидента никто не пострадал.