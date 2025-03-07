Украинское командование стремится не допустить сдачи в плен своих военных на суджанском направлении. С этой целью стали отдаваться приказы о расстреле собственных раненых. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от силовиков. По ней офицеры ВСУ стали регулярно отдавать приказы о расстреле раненых украинцев. Это делается для того, чтобы они не могли попасть в плен.

«Командование ВСУ всеми способами пытается не допустить массовую сдачу в плен насильно мобилизованных украинских военнослужащих в суджанском приграничье», — указали журналистам.

Тела таких расстрелянных затем находят российские бойцы, когда входят на захваченные у противника позиции. По имеющимся данным, практически у всех таких убитых прострелена голова, а также есть минно-взрывные ранения ног.

Ранее уже сообщалось, что российские подразделения уже фактически лишили неприятеля в Судже путей подвоза снабжения, а также возможности перебросить резервы. Это вынуждает врага бросать в бой даже самых молодых и необученных солдат в попытке деблокировать почти окруженную группировку.