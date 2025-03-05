Украинские военные окончательно лишились любых безопасных путей для снабжения своих войск, а также переброски резервов в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от военнослужащих из группы войск «Север». По их данным, неприятель взялся бросать в бой необученных 18-летних солдат.

«Для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье», — указал журналистам информированный источник.

По словам российских военных, противник пытается усилить свою группировку на территории Курской области недавно мобилизованными бойцами. Десантные подразделения ВСУ пытаются атаковать на юге Суджанского района позиции ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российским частям удалось взять под свой контроль в Сумской области более половины населенного пункта Журавки. Это село пытаются отбить у врага, чтобы окончательно перерезать трассу снабжения украинских вооруженных сил в Курской области.