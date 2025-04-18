Украинские мошенники поручили школьнику из Москвы поджечь дверь участка полиции

В Москве задержали 13-летнего школьника, который поджег дверь полицейского участка, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, инцидент произошел на улице Михайлова около 13:40 мск в пятницу, 18 апреля. Предварительно, подросток действовал по заданию украинских мошенников.

Школьник, пришедший к полицейскому участку, бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Перед совершением акта вандализма он разговаривал с кем-то по телефону. Предположительно, на том конце провода были сообщники подростка.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на происшествие. Юного поджигателя задержали на месте. Пожар, вспыхнувший на площади около 2 кв. м, быстро ликвидировали.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в дом главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева ночью бросили «коктейль Молотова». Полиция начала проверку.