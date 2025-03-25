Украинские мошенники придумали новую схему с «кавказским маньяком»

Мошенники, действующие с территории Украины, разработали свежую мошенническую схему, связанную с вымышленным «кавказским маньяком», якобы совершающим преступления в городе жертвы. Так пожилая жительница Москвы лишилась свыше 200 тыс. руб., сообщил телеграм-канал Mash.

Несколько дней назад 82-летней женщине позвонил человек, представившийся участковым, и предупредил о появлении в Савеловском районе опасного преступника, нападающего на пожилых женщин с ножом.

«Представитель правоохранительных органов» предоставил свой контактный номер и попросил связаться в случае возникновения подозрительных ситуаций.

На следующий день пенсионерке позвонил неизвестный, угрожал и потребовал перевести 500 тыс. руб. Испуганная женщина позвонила «участковому», который перенаправил ее на «следователя».

Последний убедил пенсионерку помочь в поимке преступника и обманным путем выманил у нее 234 тыс. руб. Деньги были переданы курьеру. Лишь спустя несколько дней женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов.