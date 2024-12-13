Украинские СМИ заявили о взрывах в Одесской области

На юге Одесской области прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил телеканал ТСН.

На юге Украины, на территории Одесской области, снова раздаются взрывы. Журналисты не привели никаких подробностей, но, судя по всему, взрывы напрямую связаны с предыдущими прилетами по пригородам Киева. В районе украинской столицы и прилегающих к ней районов работали средства ПВО, а также громыхали взрывы. Такое отмечено, например, в Буче.

В последние дни российская армия атакует украинские объекты в ответ на ракетные удары, которые приходятся по регионам РФ. В своих нападениях ВСУ используют ракеты западного производства, поставленные им странами НАТО.