В Киевской области прогремела серия мощных взрывов
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На территории Киевской области прогремело несколько мощных взрывов.
О ЧП сообщает местный телеканал «Frеедом».
По словам журналистов, в Киеве сработали средства противовоздушной обороны.
Власти города и области пока никак не прокомментировали происшествие.
До этого пресс-служба киевского режима сообщала о том, что в регионе прозвучали сирены воздушной тревоги.
Украинцев призвали оставаться в укрытиях до нормализации обстановки.
Ранее сообщалось о том, что Брянск подвергся атаке дронов ВСУ. По словам горожан, взрывы были слышны сразу в нескольких районах областного центра. Также сообщается о сильном пожаре в городе.