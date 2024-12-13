В Киевской области прогремела серия мощных взрывов

На территории Киевской области прогремело несколько мощных взрывов.

По словам журналистов, в Киеве сработали средства противовоздушной обороны.

Власти города и области пока никак не прокомментировали происшествие.

До этого пресс-служба киевского режима сообщала о том, что в регионе прозвучали сирены воздушной тревоги.

Украинцев призвали оставаться в укрытиях до нормализации обстановки.

Ранее сообщалось о том, что Брянск подвергся атаке дронов ВСУ. По словам горожан, взрывы были слышны сразу в нескольких районах областного центра. Также сообщается о сильном пожаре в городе.