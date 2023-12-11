Украинские снаряды упали в детсад в Донецке

Украинцы продолжают регулярный обстрел Донецка и других городов ДНР. Вечером понедельника, 11 декабря, ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.

По словам мэра города Алексея Кулемзина, удар пришелся по детскому саду №269. Уточняется, что он расположен в микрорайоне Октябрьский Куйбышевского района города. В результате обстрела повреждения получила и крыша, и остекление учреждения.

На данный момент не уточняется, имеются ли пострадавшие в результате инцидента.