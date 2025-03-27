Украинские спецслужбы начали прикрываться RAND для вербовки россиян

ФСБ располагает информацией о том, что представители украинских спецслужб используют прикрытие RAND Corporation для вербовочной деятельности в России и сбора информации, касающейся специальной военной операции на Украине.

Выявлено, что через популярные в России онлайн-платформы представители спецслужб Украины связываются с россиянами, в частности с лицами, имеющими отношение к военной службе, предлагая сотрудничество с RAND Corporation за солидное вознаграждение.

В ЦОС добавили, что под видом сотрудников RAND Corporation украинские спецслужбы стремятся получить сведения о применении стратегической авиации ВКС России, а также о численности и расположении российских подразделений, участвующих в спецоперации.

Украинская сторона представляется работниками отдела стран СНГ Центра «Восточная Европа» филиала RAND Europe. Цель этих контактов — заполучить конфиденциальные данные о боевом использовании стратегической авиации ВКС РФ, численном составе и местах дислокации подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ задержали за госизмену.