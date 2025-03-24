В РФ задержали сотрудника контрольно-надзорных органов по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов страны по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный обвиняется в установлении контактов с представителями Украины, что, по версии правоохранителей, могло угрожать безопасности РФ. По имеющимся данным, его действия носили предательский характер и были направлены против интересов своей же страны.

В 2024 году задержанный передал украинской стороне конфиденциальные сведения о работах по защите объектов промышленности и энергетики России. Кроме этого, он также раскрыл данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ, касающейся государственной измены.

Задержанный был заключен под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор всех необходимых доказательств.

В рамках дела будет проверена информация о возможных сообщниках и других участниках, которые могли быть вовлечены в деятельность, угрожающую государственной безопасности РФ.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жительницы Крыма, которую подозревают в государственной измене.