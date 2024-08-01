Украинские власти не будут официально подтверждать получение истребителей F-16

Киев не будет никак комментировать получение им со стороны союзников истребителей F-16, поскольку для него это является вопросом выживания. С таким заявлением выступил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он сообщил об этом в эфире украинского телемарафона.

По мнению Подоляка, украинскому правительству сейчас не нужно говорить о том, что есть в данный момент в распоряжении ВСУ.

«Мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент», - указал он.

Для Украины будет полезен «туман войны» и неосведомленность России о силах ее противника. Благо, страны Запада никак не афишируют данные поставки, и это позволяет также промолчать и Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины признал, что большинство стран мира считает необходимым участие России в очередной конференции по поводу урегулирования украинского конфликта. Только за счет этого можно выработать какое-то жизнеспособное решение.