Украинские власти сообщили о разрушении нескольких инфраструктурных объектов в Запорожской области

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области от воздушных ударов пострадали несколько объектов инфраструктуры. Они были полностью разрушены, об этом сообщил глава региональной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

За истекшие сутки в Запорожской области пять раз объявляли воздушную тревогу. Некоторые из них длились по три и более часа. Все это не могло остаться без последствий.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», - написал в своем официальном микроблоге Юрий Малашко, руководитель военной администрации региона.

Он не привел никаких подробностей того, какие именно объекты попали под удар.

Ранее появились сообщения, что в подконтрольном Украине городе Запорожье начались облавы на местных жителей. Военкоматы таким образом пытаются решить проблему призыва в армию. Люди в камуфляжной форме останавливают на дорогах маршрутные такси, выводит из них пассажиров и вручает некоторым из них повестки.