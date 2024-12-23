На Украине высокопоставленные лица поверили в то, что текущий конфликт может завершиться на протяжении следующего года. Такая информация появилась у издания Washington Post.

Оптимизм у украинских чиновников связан с публичными заявлениями нового президента США Дональда Трампа. Он вдобавок активизировал дискуссии о возможном мирном соглашении.

«Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что они «начинают верить» в то, что конфликт действительно может закончиться в следующем году», — указали журналисты.

Издание подчеркнуло, что риторика Зеленского заметно изменилась. Он осознал все трудности, с которыми столкнулись ВСУ. Он уже не говорит о возвращении под контроль Киева утраченных территорий, а настаивает на получении страной долгосрочных гарантий безопасности. Все это говорит о том, что украинские власти пытаются подстроиться под позицию Трампа, который говорит о необходимости запуска дипломатического урегулирования конфликта. Авторы статьи добавили, что при всем этом Украине по-прежнему очень далеко от получения реальных гарантий защиты со стороны НАТО.

Ранее пресса сообщила, что Трамп отправил Зеленскому призыв начать обсуждение условий по прекращению огня. Президент США задал вопрос своему украинскому коллеге, зачем он пытается сохранить присутствие ВСУ в ДНР и предложил не удерживать и так уже разрушенные населенные пункты.