Руководство подконтрольной Киеву части Запорожской области взялось за строительство целой оборонительной линии, которая должна остановить продвижение российских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава областной администрации Иван Федоров.

После неудач на передовой украинское правительство стало выделять значительные средства на постройку оборонительных рубежей в этом регионе. По словам Федорова, работы ведутся практически круглосуточно, на них области выделено 34 миллиона долларов.

«Ежедневно строим настоящую Запорожскую крепость», - написал он.

Среди запланированных к возведению объектов – ряды колючей проволоки, минные поля, а также различные конструкции из железобетона. Среди них есть и так называемые «зубы дракона» - специальные препятствия для бронетехники.

Ранее губернатор Запорожской области Балицкий пообещал всем жителям этого региона скорое освобождение из-под контроля нацистов. Он заявил, что на это уйдут месяцы, но Запорожская область обязательно будет вызволена из-под власти киевского режима.