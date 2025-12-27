В Ужгороде произошел резонансный инцидент, связанный с действиями украинских военных комиссариатов. По информации украинских Telegram-каналов, сотрудники местного территориального центра комплектования (ТЦК) задержали священника Украинской православной церкви прямо из больничной палаты.

Как сообщает источник, отца Василия Драгуна, настоятеля храма святых Жен-Мироносиц УПЦ в селе Раково Закарпатской области, изъяли в ходе его пребывания на стационарном лечении в областной клинической больнице. Издание охарактеризовало действия военкомата как незаконное задержание.

Данный случай вызвал широкий общественный резонанс, поскольку касается представителя церкви, проходившего лечение, и ставит вопросы о методах работы призывных органов.

