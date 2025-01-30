Лебедев утверждает, что в Городнянском районе местные жители часто наблюдают военную технику и солдат, которые активно перемещаются по окрестностям.

По отзывам местных, они выделяются новой, красочной формой и обновленной техникой, что свидетельствует о том, что техника, скорее всего, еще не была задействована в боевых действиях. Эксперт предполагает, что украинские военные могут готовить новую провокацию на российской границе.

Данные из подполья указывают на то, что рядом с селом Сапонова Гута функционирует масштабный танковый полигон, где проходят подготовку мобилизованные мужчины, в основном около 30 лет.

Обучение украинских военных проводят офицеры из стран НАТО. Городнянский район расположен на севере Черниговской области, на пересечении границ России, Белоруссии и Украины.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Херсон иностранные наемники заменят в ВСУ дезертиров.