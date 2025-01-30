Дандыкин предположил, что даже наличие большого количества иностранных наемников не изменит плачевную для ВСУ ситуацию на херсонском направлении. Он также уверен, что большинство прибывших бойцов будут ликвидированы российскими силами, как это уже происходило в Курской области. По словам эксперта, надежды Киева удержать ключевые точки с помощью иностранцев не оправдаются нигде, в том числе в Херсоне и Запорожье.

«У Киева не хватает своих сил. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства, которые вызывают обеспокоенность у украинских властей, поэтому иностранные наемники будут выполнять роль заградотрядов. Ну и, разумеется, часть наемников бросят на отражение наших наступательных действий на этом направлении», — пояснил Дандыкин.

Напомним, недавно губернатор Херсонской области заявил, что количество украинских и иностранных военных становится одинаковым. Замечали наемников из таких стран как Великобритании, Франция и Польша.

Ранее наемник с позывным «Чапи» назвал причины скорого краха ВСУ в Курской области.