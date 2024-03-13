Украинские военные перевезли ракеты из уничтоженных вертолетов в ангар, который тут же был взорван авиабомбой

Военные паблики сообщают о продолжении истории с двумя уничтоженным сегодня украинскими вертолетами Ми-17.

ВСУшники решили спасти не взорвавшиеся ракеты из вертолетов. Их складировали на грузовики и вывезли в Новопавловку на аэродром подскока. Грузовики загнали в ангар.

За всем этим процессом следила российская разведка. Тут же прилетел Су-34 и уничтожил ангар с ракетами и персоналом аэродрома авиабомбой с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Сегодня Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения двух украинских вертолетов в ДНР. Российские военные выявили площадку примерно в километре от аэродрома подскока, на которой укрылись три Ми-17. Площадку засыпали «кассетниками», а затем высокоточным оружием сожгли два вертолета.