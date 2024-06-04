Украинские военные пожаловались на большие потери под Купянском из-за тупости командования

Украинские военные обвиняют командование в необдуманных штурмовых действиях, неправильном планировании и донесении оперативной информации, недооценке сил и средств врага.

СМИ цитируют военнослужащего ВСУ Олега Ткаченко, рассказавшего, что их роте приказали штурмовать село Ивановка под Купянском.

Командование сообщило, что в селе находится всего 10-15 российских солдат без поддержки бронетехники. Российские беспилотники обещали подавлять с помощью РЭБ.

По факту же, говорит Ткаченко, в Ивановке оказалось до 150 солдат с двумя БМП и танком. Обещанного РЭБ не было, что обеспечило полное превосходство российских дронов в воздухе.

Пятеро солдат ВСУ погибли почти сразу же, как раз из-за сбросов беспилотников.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили об отходе войск из сел возле Купянска из-за мощного огневого воздействия ВС РФ.