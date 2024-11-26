Украинские войска обстреляли в Запорожской области два российских города

Два города в Запорожской области подверглись обстрелу со стороны украинской армии. Огонь велся по гражданским объектам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель главы региона Антон Тицкий.

По утверждению заместителя губернатора Запорожской области, ВСУ пытались нанести удар по Васильевке с помощью беспилотника. Он попытался ударить по почтовому отделению, но был сбит российскими войсками. Каменка-Днепровская была обстреляна артиллерией противника.

«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — указал Тицкий.

По его данным, разрушений и пострадавших по итогам этих инцидентов не выявлено.

Ранее общественник Рогов сообщил, что ВСУ планируют атаковать дамбу в Васильевке, чтобы затопить прилегающие к ней территории и осложнить передвижение российских войск. Он назвал такие планы вопиющими, граничащими с преступлением.