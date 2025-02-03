Украинские ВВС признали гибель своего летчика во время боевого вылета

Командование 831-й Миргородской бригады тактической авиации ВСУ признало, что во по итогам боевого вылета не вернулся на свой аэродром летчик, пилотировавший истребитель. Сообщение об этом появилось на страницах запрещенной в РФ социальной сети.

Командование авиабригады ВСУ заявило, что с одного из вылетов не вернулся пилот-истребитель Иван Болотов.

«Не вернулся с боевого задания летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов», — указали украинские военные.

По их словам, Болотову было 24 года. Они не стали уточнять, какой самолет пилотировал погибший, и при каких обстоятельствах произошла гибель. По российским данным, капитан находился за штурвалом самолета Су-27. Его в воздухе перехватил самолет Су-30СМ2 ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля российская ПВО сбила над российскими регионами 70 украинских беспилотников. Больше всего было совершено перехватов над Ростовской областью, в ней нейтрализовали 27 дронов неприятеля. Еще 25 БПЛА перехватили над Волгоградской областью.