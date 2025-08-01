Для школьников на Украине начали проводить идеологическую и военную подготовку, а части из них дают диверсионные навыки для дальнейшей работы в России. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание привело рассказ представителя пророссийского украинского подполья.

«Развернута подготовка наподобие „Гитлерюгенд“. Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты — выходцы из нацбатов», — указал он журналистам.

По его словам, при обучении школьников учат стрелять из оружия, дают им азы первой помощи и инженерные навыки. Упор делается на идеологической подготовке, с воспитанием ненависти к русским. Самых способных учеников в дальнейшем планируют обучать диверсионной деятельности, чтобы засылать их на российскую территорию. В их число попадают те, кто лучше всех владеет русским языком, а также более успешно осваивает первоначальную программу.

Ранее сообщалось, что российские бойцы во время продвижения вперед обнаружили заминированную икону. Это произошло на Харьковском направлении. Такой факт был обнаружен при осмотре церкви, которую захотели восстановить. Саперы успешно обезвредили мину.