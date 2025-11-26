Украинские штурмовики не дают своей же теробороне вырваться из окружения на Запорожском направлении, действуя как заградотряд. Военнослужащим приказано стрелять на поражение по всем, кто попытается отступить. Об этом сообщает РИА Новости.

На Запорожском направлении сложилась критическая ситуация с украинскими военными. Целый батальон 102-й бригады территориальной обороны оказался в оперативном окружении. Однако вместо помощи командование бросило их на произвол судьбы, переподчинив подразделение 225-му отдельному штурмовому полку.

По данным российских силовиков, штурмовики получили четкий приказ — никого не выпускать из котла. Любые попытки прорыва пресекаются огнем на поражение. Фактически свои же сослуживцы выполняют роль заградотряда, блокируя пути к отступлению для подразделений теробороны.

