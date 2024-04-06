Украинских женщин от 18 до 60 лет сделают военнообязанными

Женщины на Украине могут стать военнообязанными. Речь про гражданок в возрасте от 18 до 60 лет, которых смогут включать в ряды армии. Об этом сообщают СМИ Украины.

На возможный призыв женщин на Украине обратили внимание журналисты, изучив закон об электронном реестре военнообязанных. В нем не уточняется пол граждан, которых будут призывать в рамках мобилизации. Полагают, что последняя станет действительно всеобщей: под угрозой женщины от 18 до 60 лет, а не только мужчины.

Напомним, что правки в законы о мобилизации на Украины были признаны скандальными. Инициативы подвергались корректировкам из-за спорных моментов, например, призыве инвалидов некоторых групп, тюрьмы за отказ от прохождения медкомиссии и т.д. Лишь недавно удалось принять ряд норм. Так, Зеленский убрал статус «ограниченно годен»: все из этой категории должны пройти повторную медкомиссию. Также был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.

Ранее Зеленский заявил, что в Верховной раде будут рассматривать проект о мобилизации в апреле.