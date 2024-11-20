Актер Черниговского драмтеатра Петр Великий, воевавший в рядах ВСУ, был ликвидирован во время боев на территории Курской области. Данные об этом появились в одном из украинских телеграм-каналов.

Петр Великий проработал в Черниговском драматическом театре более 20 лет, за это время он стал одним из ведущих артистов. В этом году почти всех мужчин из театральной труппы мобилизовали в украинскую армию. И вот теперь появились сведения, что Великий был убит на территории Курской области.

Ранее появились сообщения, что в Курской области была ликвидирована одна из группировок ВСУ, блокированная в районе Ольговской рощи. Российские подразделения продолжают свою работу по методичному уничтожению противника в данном регионе, они наносят удары в ряде мест, нанося потери неприятельским бригадам.