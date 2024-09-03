Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области

В Белгородской области храм получил повреждения в результате атаки беспилотника со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, потушили очаг возгорания», — написал он.

По словам Гладкова, атакующие беспилотники целились в три населенных пункта Белгородской области. Предварительные данные свидетельствуют о том, что пострадавших нет.

Кроме того, в селе Грузское беспилотник атаковал социальное учреждение, повредив кровлю.

В Шебекине дрон нанес удар по бизнес-объекту, в то время как второй беспилотник атаковал частный дом, где пострадала кровля и выбиты стекла.

В селе Ржевка беспилотник атаковал территорию предприятия, в результате чего два автомобиля получили повреждения, а один полностью сгорел.

«Информация о последствиях атак уточняется. Все оперативные службы работают на местах», — добавил чиновник.

Ситуация в регионе остается напряженной, и власти призывают население соблюдать осторожность.

На местах происшествий работают правоохранительные органы, которые проводят расследования для выяснения всех обстоятельств атак.

Жители региона выражают поддержку пострадавшим и уверены, что власти сделают все возможное для скорейшего восстановления нормальной жизни в Белгородской области.

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