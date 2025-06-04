Украинский беспилотник пытался атаковать Крым

Беспилотник сбили над воздушным пространством Крыма. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Около 19:00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Республики Крым.

Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские системы ПВО сбили 109 украинских беспилотников и три реактивных снаряда американской системы HIMARS. В ответ российские войска нанесли удары артиллерией и дронами по позициям ВСУ в 133 районах.

Напомним, что на этой неделе украинские силы предприняли серию атак на военные аэродромы в пяти российских регионах: Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все удары были успешно отражены.

Ранее сообщалось, как удары ВСУ по российским аэродромам повлияли на положение ВС РФ на фронте.