Украинский беспилотник рухнул на школьный двор в Курске, ВСУ атакуют город

В Курске на территории школы упал украинский беспилотный летательный аппарат. По информации от местных жителей, над городом было слышно не менее пяти взрывов, передает SHOT.

По информации, полученной от очевидцев, примерно 30 минут назад был замечен звук пролетающего украинского беспилотного летательного аппарата. По их словам, он внезапно начал стремительно снижаться и упал прямо на территорию школы. В этот момент людей там не было. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Очевидцы утверждают, что детонации СВУ не было. Всего местные жители слышали не менее пяти взрывов над разными районами города. Предварительно, сработала система ПВО и РЭБ», — приводится в публикации.

Официальная информация к настоящему времени по поводу происходящего в Курске не поступала.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации информировало о том, что в период с 21:50 до 23:55 силами противовоздушной обороны было уничтожено 76 беспилотных летательных аппаратов противника над территорией российских регионов.