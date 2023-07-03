Украинский беспилотник сбили над Борками в Белгородской области

В Белгородской области произошло еще одно ЧП, связанное с украинской атакой территории. Подробности в своем канале привел губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, над Валуйским горокругом на неизвестный объект в небе среагировала российская система ПВО. В частности, беспилотник сбили над селом Борки.

На данный момент не уточняется о пострадавших в результате инцидента. На месте работают оперативники. Другие подробности выясняются. Ранее украинцы нанесли удар по селу Кукуевка, подробнее в материале.