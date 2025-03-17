Украинский БПЛА нанес удар по школьному автобусу в Запорожской области

В Запорожской области украинский дрон нанес удар по школьному автобусу, который находился в селе Шевченково. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор заявил, что инцидент зафиксирован в Пологовском муниципальном округе, в населенном пункте Шевченково. Беспилотник атаковал автобус, который стоял во дворе у водителя этого транспортного средства.

«Объект атаки не стал случайным — оператору-террористу, наводившему БПЛА, было прекрасно видно, что это школьный автобус с надписью «Дети», — указал Балицкий.

Он добавил, что по итогам ЧП никто из людей не пострадал, а самому автобусу были нанесены существенные повреждения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 марта над российской территорией было сбито 22 украинских дрона. БПЛА пытались атаковать Калмыкию, Краснодарский край, а также Волгоградскую, Астраханскую, Ростовскую и Брянскую области.