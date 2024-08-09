Украинский БПЛА поразил под Липецком объект инфраструктуры, начался пожар

ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар.

По словам главы региона, после падения обломков сбитого вражеского БПЛА вдали от гражданских строений произошла детонация взрывоопасных объектов. Артамонов сообщил также о нарушении электроснабжения в ряде населенных пунктов области.

«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. На месте происшествия работают все экстренные службы. Специалисты приступили к восстановительным работам», — написал Артамонов.

Губернатор Артамонов добавил, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется. Работают ПВО и средства подавления воздушных вражеских целей.

Ранее сообщалось, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.